Okula dönüş hediyesi Malatyapark'tan

Malatya'nın eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yaz tatili biterken çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı daha sunuyor.

Okula dönüş döneminde her Cumartesi-Pazar günü saat 15.00'da miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Malatyapark, tiyatro etkinlikleri kapsamında her hafta farklı bir çocuk tiyatrosu ile minik ziyaretçilerini ağırlıyor. Eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunları ile çocuklar Malatyapark'ta gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkaracak. Çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açan Malatyapark, ücretsiz olarak izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor.