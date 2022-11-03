Okulda facianın eşeğinden dönüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde bir okulda yapılan ısıtma sistemindeki dönüştürme çalışmaları sırasında fuel oil tankı alev aldı. Okulun tahliye edildiği olayda facianın eşiğinde dönülürken, şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 11.30 sıralarında Darende'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. İddia göre, M.İ. (42) ile C.B. (23) okulun zemin katında bulunan fuel oil tankını katı yakıta dönüştürmek için çalışma yaparken tankın alev alması sonucu yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangında facianın eşiğinde dönülürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.