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Okulda yakalanan yılanlar doğaya bırakıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde okul binasının içerisinde görülen yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde okul binasının içerisinde görülen yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu binasında iki yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları çalışma le yılanları özel aparat yardımı ile yakalayarak tekrar doğaya bırakıldı.

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