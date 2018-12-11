Okullar arası basket turnuvasında yarı final heyecanı

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Malatya İli 2017-2018 Okul Sporları Gençler A Grubu Basketbol Turnuvası' devam ediyor.

Bu güne kadar yaptığı 5 maçı yenilgisiz büyük farklarla kazanan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji basket takımı Pazartesi günü de TED Koleji ile yaptığı maçı 77-65 almayı da başardı. Bu skorla yarı finale çıkan Yeni Hamle Koleji, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yarı final maçını bugün Malatya Merkez spor salonunda saat 13.00'de Özel Final Koleji ile yapacak olan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan İnan, “Maçlara büyük bir özveri ile hazırlanan öğrencilerimize, onlara her tür desteği veren Yeni Hamle kurucularına ve öğrencileri hiçbir maçta yalnız bırakmayan ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi

İnan, ayrıca tüm basket severleri de bugün oynanacak olan maça davet etti.