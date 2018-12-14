Okullar Arası Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları sona erdi

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda şampiyonluk ipini Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi göğüsledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 - 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Genç Kızlar basketbol müsabakalarında dereceye girenlere kupaları verildi.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni Yapıldı. Ödül törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.

Müsabakalarla ilgili konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı,” İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.

Basketbol Genç Kızlar kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

"Genç Kızlar

1- Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, 2-Turgut Özal Anadolu Lisesi, 3-Kolukısa Anadolu Lisesi, 4- Akmercan Anadolu Lisesi."