Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Grup müsabakaları tamamlandı.

28 - 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Grup müsabakalarına 11 Erkek, 9 Kız takımı olmak üzere toplamda 20 takım yaklaşık 80 sporcu katıldı. Dereceye Giren okullar, 16-18 Ocak tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Masa Tenisi Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene; Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, okulların idarecileri ve antrenörler katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle oluştu:

Genç Erkekler

1-Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik Lisesi, 2-Hatay Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, 3-Kahramanmaraş Göksun Anadolu İmam Hatip Lisesi

Genç Kızlar

1-Adana Özel Eral Temel Lisesi, 2-Elazığ Özel Doğa Anadolu Lisesi, 3-Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi.