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Okullararası Badminton Grup Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi.


8 - 10 Mart tarihlerinde Tecde Spor Salonu'nda yapılan Grup Müsabakalarına 11 İlden 20 takım ve yaklaşık 100 sporcu katıldı.


Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ise sıralama şöyle oluştu:


Erkeklerde


1. Malatya Şehit Kemal Özalper Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi, 2. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Lisesi, 3. Hatay Yüksel Acun Anadolu Lisesi, 4. Adana Kiremithane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi


Kızlarda


1. Gaziantep Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi, 2. Adana Sarıçam Spor Lisesi, 3. Hatay Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, 4. Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu Lisesi.

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