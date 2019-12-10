Okullararası basketbol seçmeleri

Merkez Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi. Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları sonuçları ise şöyle:

Genç Kızlar B

1-Konak Anadolu Lisesi, 2-Turgut Özal Anadolu Lisesi, 3-Malatya Fen Lisesi, 4-Beydağı Anadolu Lisesi

Genç Erkekler B

1-Beydağı Anadolu Lisesi, 2-Özel Malatya Çınar Fen Lisesi, 3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4-Malatya Fen Lisesi