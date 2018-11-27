Okullararası Gençler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı.

Müsabakalar sonunda kızlarda Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Lisesi, erkeklerde ise Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.

Masa tenisi gençler kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

"Genç Kızlar

1- Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2-Malatya Fen Lisesi, 3- Erkenek Anadolu Lisesi, 4- Darende Mehmet Ilıcak Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1- Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, 2- Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3- Akçadağ Fen Lisesi, 4- Malatya Fen Lisesi."