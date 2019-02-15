Okullararası Kick- Boks Müsabakaları sona erdi

Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.