Okullararası Spor Tırmanışı Müsabakaları sona erdi

İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Şube Müdürü Bayram Perihan Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ,Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.

Okullar arası Spor Tırmanışı kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

"Erkekler

1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt

3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge

Kızlar

1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt

3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge