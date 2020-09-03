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Okullarda Covid-19 çalışmasında titizlik istendi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okullarda Covid-19 çalışmasında titizlik gösterilmesini istedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Zümre Toplantısına katılan öğretmenleri sınıflarında ziyaret etti.


Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat edilerek gerçekleştirilen İl Zümre Toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı öğretmenlere, salgın sürecinde okullarda alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinledi. Tatlı, okullarda Covid-19 çalışmasında titizlik istedi.


İl Zümre Toplantısında, gündem maddeleri okunarak, bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında katılımcılar karşılıklı görüş- öneri paylaşımında bulundu.

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