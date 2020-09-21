Okullarda hijyen eğitimi tamam

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında öğrencilerin sağlığı için okullarda hijyen eğitimi verildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İş Uzmanı Uğur Atabay koordinesinde hijyen eğitimi, Biyoloji öğretmenleri Hatice Tutuk, Ela Sezek ve Nihal Avcıl tarafından verildi.

İş uzmanı Uğur Atabay yaptığı açıklamada, MEB ve TSE arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme İşbirliği Protokolü" kapsamında okullarda hijyen eğitimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bir TSE Belgesi niteliği olan "Okulum Temiz Belgesi" tüm okullar tarafından alınmıştır. Okul kantinleri ve öğrenci servislerindeki gerekli hazırlıklar için bakanlık tarafından görevlendirilen tetkik görevlileri ve İş güvenliği uzmanlarımız tarafından gerekli eğitimler verilmiştir. Eğitimin içeriği, maske- sosyal mesafe- el hijyenini temel alan birtakım önlemleri içeriyor. Servislerde, öğrenciler sabit yerde, yanları boş ve çapraz oturma düzenine göre oturacaklar. El dezenfektanı bulundurmak zorundalar. Yiyecek-içecek yasak olacak.

Kantinlerde para ile temas önlenecek. Fiş-marka gibi alternatif sisteme geçilecek. Masalarda oturma düzeninde sosyal mesafeye uyulacak. El dezenfektanı kantinlerde yer alacak. Gerekli uyarı yazıları, afişler, talimatlar öğrencilerin dikkatini çekeceği yerlere yerleştirildi. Ayrıca pandemi süresince okullarımızda su sebili ve çaycı gibi ortak kullanılan elektrikli aletlerin kullanımına son verilmiştir” dedi.

Atabay, öğrencilerin sağlığı için hijyen eğitimi verildiğini kaydetti.