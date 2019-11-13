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'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘Okulum Malatya’ projesi ile artık öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürebilme adına okul dışında da eğitim görecek.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ‘Okulum Malatya' projesi ile artık öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürebilme adına okul dışında da eğitim görecek.


Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine katkı sağlaması amacıyla Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ‘Okulum Malatya' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda okul idarecilerine verilen eğitimde projenin tanıtımı yapıldı. Proje ile birlikte müzeler, kütüphaneler, camiler, milli parklar, bahçeler, tarihi ve turistik mekanlar da artık birer sınıf olacak. Duvarsız dersliklerde okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime dahil edileceği projeyle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin okulda öğrendiği bilgileri gerçek hayat deneyimleri ile buluşturacağı belirtildi.


Açıklamada, “Proje ile 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan temel eğitim ve orta öğretim hedefleri ile uyumlu olan ‘Okul Dışı Öğrenme Ortamları' öğrencilerimizin bilgilerini beceriye dönüştürebilme ve öğrenmenin kalıcılığını artırabilme imkanı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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