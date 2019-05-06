Okur-yazar buluşmalarının konuğu Mustafa Armağan oldu

MTTB Malatya İl Başkanlığı tarafından yapılan okur-yazar buluşmalarının dördüncüsünde yazar Mustafa Armağan ‘Abdulhamidsiz Geçen 100 Yıl' adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç “Tarih objektif usul demektir. Tarihçi tüm olanları tarafsız ve nesnel bir bakış açısıyla değerlendirmeli ve aktarmalıdır. Bu, tarih ilminin en temel usulüdür. Bunu başarabilenler ise tarihçi olarak adlandırılır. Biz de bugün bir tarihçiyi ağırlamaktayız” dedi.

Ardından konuşmacı olarak küsüye gelen Mustafa Armağan ise, “Osmanlı medeniyet ve uygarlık demektir. Medeniyet ve uygarlığın olduğu yerde ise insan yetiştirme, bir var oluş çabası vardır. Osmanlı bunu başarmıştır. Abdulhamid Han ise bu kapsamda insan-toplum-medeniyet üçlüsünün yeniden vücud bulabilmesi için çabalamış ve bir çok ilke imza atmıştır” diye konuştu.

Program yazar Mustafa Armağan'ın imza töreni ile son buldu.