Malatya'da yapımı tamamlanan tam olimpik kapalı yüzme havuzu kullanımına açılmak için gün sayıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası, merkez spor salonu ve tenis kortlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen, 5 bin metrekare alanı kapsayan tam olimpik kapalı yüzme havuzu, hizmete girmek için gün sayıyor. Modern olarak tasarlanan ve 5 bin metrekare alanı kapsayan yüzme havuzunda zemin katta tam olimpik yüzme havuzu, çırpınma havuzu, protokol odaları, basın toplantı ve dinlenme odaları, antrenör, cankurtaran, il temsilcisi, sporcu giyinme odaları, ses odası, kayıt odası, jüri odaları alanları bulunuyor. Havuzun alt katında antrenör odaları, il temsilcisi odaları, sauna, fin hamamı, giyinme odaları, 4 adet cep salon, tartan pist, dart antrenman salonu yer alıyor. Tesisin içerisinde yüzme branşının yanı sıra sutopu, modern pentatlon, atletizm, okçuluk, tekvando, satranç, eskrim, dart ve fitness branşların da da faaliyet verecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yapımı tamamlanan havuz hakkında bilgi verdi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, havuzun pandemi sonrası ulusal ve uluslararası faaliyetlere hizmet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Malatya'mızın tam olimpik yüzme havuzunun tanıtım programı için bir arada bulunuyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan tam teşekküllü yüzme havuzumuzu Malatyalı gençlerimize yeni nesiller adına hayırlı olmasını diliyorum. Havuzun yapılma süreci hakikaten sıkıntılı geçmişti. Ama bunu toparlamak ve tamamlayarak faaliyete geçirmek, özellikle Malatya'da yüzme sporuna daha değer katacak tam olimpik yüzme havuzu olması açısından da tüm bölgeye hitap edebilecek. Şuan da havuzumuz her şeyiyle muntazam şekilde milli sporcularımıza da hizmet vermektedir. Pandemi süreci bittikten sonra inşallah hem ulusal hem de uluslara arası faaliyetlere hitap edebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Malatya'da çocuklara yüzme öğreteceklerini belirten Kayhan, “Teknik olarak 10 kulvarlı, tam olimpik yüzme havuzunun tüm standartlarını yanında taşıyan bin kişilik tribünüyle Malatya'ya hitap edebilecek. Yüzme branşında tüm faaliyetleri yapabileceğimiz bir havuz standardına kavuşmuş olduk. Yapım aşamasında iki üç firmanın el değiştirmesi, özellikle bakan yardımcısı Malatya'nın hemşerisi olan İsa Selim Baydaş'a çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere çok destekleri oldu. Sadece bu tesis değil, şuan da yapımı hızla devam eden onlarca tesis daha var. Bu konularda da inşallah tek tek tesislerimizin tanıtımını yapacağız. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle binlerce çocuğumuza milli eğitimle birlikte yüzmeyi öğreteceğiz. Hem çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz hem de tam olimpik yüzme havuzumuzda tüm faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Havuzumuz Malatya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.