Olimpiyat Koleji Matematik Olimpiyatlarında il birincisi oldu

sınıf öğrencisi Burak Yılmaz, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi tarafından il genelinde düzenlenen 1. Matematik Olimpiyatlarında Malatya birinciliğini elde etti.

Malatya genelinde 54 ortaokulunda toplam 162 öğrencinin katıldığı Matematik Olimpiyatlarında Özel Bilge Olimpiyat Koleji 8. Sınıf Öğrencisi Burak Yılmaz, il birincisi oldu. Yarışmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Tam altın ile ödüllendirilen il birincisi Burak Yılmaz, burada yaptığı konuşmada ‘Elde ettiğin başarıdan dolayı çok mutluyum. Kendimi bildim bileli matematiğe karşı çok büyük bir ilgim var. Birçok arkadaşımın zorlandığı bu dersten ben çok büyük bir keyif alıyorum. Yapılan bu sınav gerçekten son derece zordu fakat matematik öğretmenim Dursun Mirza Bey'in rehberliğinde çözdüğüm soruların ve yaptığım çalışmaların büyük katkısı oldu. Elde ettiğim bu başarıda bana destek olan aileme ve okulum Olimpiyat Kolejine çok teşekkür ederim" dedi. Ödül töreninde söz alan Olimpiyat Okulları Matematik Zümre Başkanı Dursun Mirza Bey ise “Burak çok zeki bir öğrenci söylenen her şeyi anında anlıyor ve size geri dönüt veriyor. Ben sadece Burak'ta var olan matematik yeteneğini ilerlettim ve ona sınav öncesi bazı püf noktada bahsettim. Burak'la guru duyuyorum. Bu başarıyı LGS sınavında da elde edeceğini biliyorum” dedi.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul yöneticilerine de çeşitli hediyeler taktim etti. Okul Müdürü Özcan Karadağ, burada yaptığı konuşmada ‘Öğrencimizin elde ettiği bu başarı okulumuzdaki sistemli çalışmanın bir sonucu diye düşünüyorum. Burak okulumuzdaki diğer öğrencilerimiz gibi uyguladığımız program ve çalışmaya harfiyen uyuyor dolayısı ile başarıda kaçınılmaz oluyor. Elde ettiği il birinciliğinden dolayı öğrencimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.