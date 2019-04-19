İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Olimpiyat Kolejinde okuma bayramı

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Kolejinde ilkokul 1.

sınıflara yönelik okuma bayramı programı düzenlendi.


Olimpiyat Koleji Konferans salonunda düzenlenen okuma bayramı programına sınıf öğretmenleri Ayşegül Gökçe, Yıldız Öz, Olimpiyat Koleji Okul Müdürü Özcan karadağ'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Düzenlenen okuma bayramını Olimpiyatlı minikler skeçler, oratoryolar, şiirler, halk oyunları, tango ve Kafkas oyunları eşliğinde gerçekleştirdi.


Olimpiyat Koleji öğretmen ve öğrencilerinin emeğiyle gerçekleşen etkinlik velilerden tam not alırken programda minik öğrencilerin dans gösterileri de büyük beğeni topladı. Şiirlerin okunduğu etkinlik halk oyunları gösterileri ve öğrencilerden oluşan koronun sahne alması ile son buldu.


Olimpiyatlı miniklerin okuma bayramı programının sonunda, okuma yazma öğrenen öğrencilere madalyalar hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.