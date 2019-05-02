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Olimpiyat Okullarında matematik şenliği

Özel Bilge Olimpiyat Okulları tarafından gelenekselleşen 6.

Matematik Olimpiyatları 27-28 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.


İl genelindeki farklı okullardan seçilmiş olan öğrenci gruplarının katılımı ile düzenlenen olimpiyatlarda, matematik zekası yüksek yaklaşık 3 bin 300 öğrenci yarıştı.


Olimpiyat Okulları Kurucu Müdürü Hasan Göğüş olimpiyat sınavlarının 2013 yılından beri sürdüğünü belirterek amaçlarının matematik dahilerini zamanında keşfedip bilim dünyası için hazırlamak olduğunu söyledi.


Olimpiyat Okulları Okul Müdürü Özcan Karadağ ise sınav sonuçlarının düzenlenecek olan ödül töreninde öğrencilere ve öğretmenlerine takdim edileceğini belirtti.

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