Oltaya martı takıldı

Malatya'dan Kömürhan Köprüsü'ne balık tutmaya giden bir vatandaşın suya attığı oltada bulunan yemi havada yakalayan martı oltaya takıldı. Kendini kurtarmaya çalışan vatandaşın parmağını gagasıyla tutan martı oltanın iğnesinden kurtulana kadar tuttuğu parmağı bırakmadı.

Malatya - Elazığ karayolu Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü mevkiinde 12.30 sıralarında meydana gelen olayda Malatya'dan bölgeye birkaç arkadaşı ile birlikte balık tutmaya giden Akın Bilal Akkoç'un oltasını baraj gölüne attığı esnada oltanın ucunda bulunan yemi havada yakalayan martı oltaya takıldı. Akkoç durumu fark ederek oltaya takılan martıyı kurtarmaya çalışırken martı ise can havliyle Akkoç'un parmağını gagasıyla tutarak bir daha bırakmadı. Uzun uğraşlar sonrasında dolandığı oltadan kurtarılan martı daha sonra gökyüzünü doğru süzülerek gözden kayboldu.