Ömer Erdoğan: “Gaziantep FK maçından galip gelip, Sivasspor'un puan kaybını bekleyeceğiz”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Avrupa kupalarına katılabilmek için Süper Lig'in 42. haftasında oynayacakları Gaziantep FK maçından galip gelip Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini vurguladı.

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Açıklama yapmadan önce Filistin'de yaşanan olaylar ile ilgili üzüntümü belirtmek istiyorum. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah, Filistinli kardeşlerimiz bir an önce orada huzura kavuşurlar" dedi.

"Maçın hakkı beraberlikti"

Ömer Erdoğan, kendileri için 5. sıradaki pozisyonlarını korumanın önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Yeni Malatyaspor'un da matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılaşmaydı. Maçın da keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz bugün biraz kontrollü başlayıp, ikinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermeden gol öncesinde de girdiğimiz birkaç tane net pozisyon vardı. 1-0 devre arasına girdik. Rakibimizin daha çok risk alıp daha çok savunmada geniş alan bırakacağını biliyorduk. Oyuncularımıza ona göre ikinci yarı için soyunma odasında taktiksel bilgileri verdik. 1-0'ken girdiğimiz 2 tane pozisyon vardı. Belki onları gole çevirsek, maçı 2-0 koparıp galip gelebilirdik ama gol yedikten sonra açıkçası Malatyaspor'un da girdiği çok net pozisyonlar vardı. Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek ilk yarı biz daha iyi, ikinci yarı Malatya daha iyiydi. Maçın hakkı açıkçası beraberlikti. Biz artık önümüzdeki Antep maçı hazırlıklarına başlayacağız. En son içeride oynayacağımız Antep maçında galip gelip, Sivasspor'un puan kaybını bekleyeceğiz ve ligi 5. olarak bitirip ondan sonra da tabi ki kupa finalini Beşiktaş'ın almasını bekleyip 5. olarak Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Bizim artık elimizde değil, biz maçımızı kazanıp Sivas'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Malatyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.