İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce ateşleri ölçülüyor sonra iş başı yapıyorlar

Malatya’nın Arguvan İlçesinde korona virüs önlemleri kapsamında resmi kurumlarda çalışan görevlilerin önce ateşi ölçülüyor, sonra işe başlıyorlar.

Malatya'nın Arguvan İlçesinde korona virüs önlemleri kapsamında resmi kurumlarda çalışan görevlilerin önce ateşi ölçülüyor, sonra işe başlıyorlar.


İlçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri en üst düzeyde yoğunlaştırdı. Arguvan İlçesinde korona virüs (covid19) önlemleri kapsamında ilçe emniyet mensupları ile jandarma ve toplum sağlığı personelleri, sabah işbaşı yapmadan önce tüm kamu çalışanlarının ateşlerini ölçtükten sonra görevlerine başlıyorlar.


İlçe Kaymakamlığı tarafından belediye hoparlörlerinden de vatandaşların zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları gerektiği ve sosyal mesafe kuralları sık sık anons ediliyor.


Vatandaşların sağlıklarının korunması için tüm tedbirlerin büyük bir hassasiyetle en üst düzeyde sağlandığı ilçede gerekli kurallara uyulmadığı takdirde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı bilgileri de verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.