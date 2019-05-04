Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Başkan Güder'e ziyaret

Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak söz alan Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, Başkan Güder'in Battalgazi ilçesinde başarılı hizmetler yapacağına inandığını belirterek, “Başkanımızı, Malatya kamuoyunun yakinen tanıdığı ve toplumun kahır ekseriyetinin ciddi bir desteğini alarak seçilmiş oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Battalgazi yöremiz, kadim medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge. Ve bu kadim medeniyetin doğduğu bölgede, insanı merkeze alan, çevreyi merkeze alan, tabiatı merkeze alan ve geçmişten günümüze bir tarihi köprü görevini gören bir beldedir. Sayın Başkanımızın, bu hüviyetini koruyarak daha iyi noktalara getireceğine inancımız tamdır. Sosyal belediyecilik noktasında daha ileri projeler ile bulunduğumuz şehrimizde, yaşanılabilir, insanların eğitiminde, kültüründe ve sporunda, sosyal hayatında daha mutlu olacakları şehirler inşa etme noktasında umarım başkanımız çok güzel çalışmalar yapacaktır. Bizde kendilerinin yanında olduğumuzu, bu anlamda hayırlı olsun dileklerimizle ekibimizle birlikte kendilerine ziyaret programı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ederek, “Belediyeler olsun, STK'lar olsun, toplum için çalışan birim ve kuruluşlar olsun, hepimizin ortak amacı insanın saadeti ve mutluluğu. Hem dünya mutluluğu, hem ahiret mutluluğu. Bu bağlamda İmam Hatipliler Derneği, Türkiye genelinde güzel faaliyetlere imza atıyorlar. Bizlerde yerel yöneticiler olarak, bize bağlı olan insanların yaşam koşullarını, insanların dünya ve ahiret saadetini inşa etme adına, kolaylaştırma adına, belediyeler bu görevleri inşa eden birimlerdir. Bizlerde bu görevi ifa etmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Gençlik bizim gençliğimiz, kadınlarımız bizim kadınlarımız, erkekler bizim erkeklerimiz. Bunların hepsine sahip çıkma adına hizmetlerimiz devam edecek. Battalgazi'mizde, özellikle daha öncesinde belediye binaları olarak kullandığımız meskenleri, mekanları, gençlerin eğitimine sunmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Amacımız geleceğimizi teminat altına almak” diye konuştu.