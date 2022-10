Öndeş'den başkan Gürkan'a ziyaret

Demiryolu İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Öndeş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Başkan Gürkan ile bir araya gelen Demiryolu İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Öndeş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce Battalgazi Belediye başkanımızdı. O günden bu yana samimiyetimiz devam ediyor. Yaptığı güzel hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“ Gece gündüz demeden çalışacağız”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gürkan, “ Değerli başkanımız Malatya ile özdeşleşmiş bir isim. Malatya'nın bütün dertlerine, bütün sıkıntılarına her platformda her ortamda ve her yerde sahip çıkan bir başkanımız. Göstermiş oldukları incelik için kendilerine teşekkür ederiz. Gece gündüz durmadan daha fazla çalışacağımızın bilince olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.