Onlar içerde ama hayalleri dışarıda

Türkiye genelinde cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından alın teri ve göz nuru ile üretilen ürünler Malatya'daki fuarda sergileniyor. Gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilendiği fuar göz doldurdu.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünler Malatya'da İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde açılan fuarla görücüye çıktı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın bu yıl ilk durağı Malatya oldu.

7 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün tanıtımı ve satışı yapılacak. Yapılan satıştan elde edilen gelirin bir kısmı hükümlü ve tutuklulara verilecek. Mahkumların göz nuru ve alın teriyle yaptığı ürünleri fuar alanında oluşturulan stantlarda gözü gibi koruyan görevliler, ürünlerin tanıtımı ve satışı için büyük gayret gösteriyor.

İş yurtları Kurumunda hakim olarak görev yapan Murat Ünlü, amaçlarının mahkumların emanetlerinin hak ettiği değeri bulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ünlü, fuarın Malatya'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, satılan ürünlerden elde edilen gelirlerin hükümlü ve tutuklulara eşit şekilde dağıtılacağını söyledi.

Edirne Açık Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Cüneyt Akdoğanlar ise cezaevindeki mahkumların yaptığı sucuk ve kavurma gibi gıda ürünlerinin satışını yaptıklarını dile getirdi.

Kastamonu Açık ve Kapalı Cezaevi görevlisi Tufan Kurt da açtıkları stantta Kastamonu'ya ait el oymacılığı ürünlerinin sergilendiğini ifade ederek, ürünlerin bin bir emekle meydana geldiğini aktardı.