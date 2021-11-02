Önlemler şarka virüsünü Malatya'dan uzak tuttu

Sert çekirdekli meyve ağaçlarının özellikle de erik, kayısı, şeftali ve nektaride görülen şarka virüsüne Malatya'ya rastlanmadı.

Alınan tedbirlerle erik, kayısı, şeftali ve nektari gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen ve kiraz ve badem gibi meyvelerde ise hastalığın konukçuları arasında yer alan şarka virüsünün Malatya'ya girmesi önlendi.

Hastalıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Konunun ehemmiyetine binaen 30 Ocak 2015 tarihinde Bakanlık yetkililerinin katılımıyla çok geniş kapsamlı panel düzenlendi. Ayrıca 2012 yılında yapılan Bakanlığımız Bitki Sağlığı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Malatya'da 3 yıllık bir sürvey çalışması yürütüldü. İlimizin tüm ilçelerinde toplam 170 bin dekar alanda 677 numune alınarak testlemek amacıyla Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne analize gönderildi. İlimizin tüm ilçelerinde 3 yıl yürütülen sürvey çalışmaları sonucu toplanan numunelerde şarka etmenine rastlanılmadı. Daha sonraki yıllarda 2016 yılında 60, 2017 yılında 142 ve 2018 yılında şarka sürveyi kapsamında 132 yaprak numunesi alınmış olup, testlemek amacıyla analize gönderilmiş, yapılan testlemelerde olumsuzluğa rastlanılmamıştır. En son 2019 yılında ise 114, 2020 yılında 242 ve 2021 yılında 180 yaprak numunesi alınarak ilgili enstitüye gönderilmiş, yapılan testlemeler sonucunda ilimizde bu yıllarda da şarka virüsü etmenine rastlanılmamıştır” dedi.

“Şarka ile bulaşık ağaçlar tedavi edilemez”

Şarka ile bulaşık ağaçların tedavi edilemediğine dikkat çeken Macit, “Eğer PPV bir bölgeye bir kez bulaşmışsa, hastalığı ortadan kaldırmak çok zordur ya da imkânsızdır. Sıkı karantina uygulamalarının yanında kültürel tedbirlerle hastalığın yayılmasının önlenmesine çalışılmaktadır. Sadece hastalıktan ari sertifikalı üretim materyali kullanmak, virüsün girişini engelleyebilir. Bunun yanında düzenli olarak yaprak biti ile mücadele etmek te PPV'nin bir bölgeye yerleşimini engelleyebilir” ifadelerini kullandı.

Şarkı virüsü bulaşık bahçelerden kesinlikle üretim materyali alınmaması gerektiğini vurgulayan Macit, “Virüsün meyve ve çekirdeği ile taşındığına dair bir delil olmamasına rağmen, çok sayıda yaprakbiti vektörü olduğundan dolayı, bulaşık meyve ve meyve saplarının etrafa dağıtılmamasına özen gösterilmelidir” önerisinde bulundu.