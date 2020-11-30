Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti

Malatya'da online Karate Kata şampiyonası yapıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Karate Kata şampiyonası çekişmeli geçti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Karate, Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda derece yapan öğrenciler şöyle:

"2004 - 2009 doğumlu erkeklerde Mostafa Saharifi birinci, Ömer Topal ikinci ve Uğurkan Süner ile Yağız Özçelik üçüncü oldu. Bayanlarda ise Melike Gülşen birinci, Nilay Fırat ikinci ve Yaren Özer ile Zehra Yıldırım üçüncülüğü elde etti. 2010-2012 doğumlu erkeklerde Kerem Gülşen birinci, Miraç Doğan ikinci ve Tahir Karademir ile Hamza Gelgel üçüncü oldu. Bayanlarda ise İrem Kaynak birinci, Elif Kav ikinci ve Azra Aksoy ile Yağmur Özçelik üçüncülüğü elde etti."