Önünde seyreden araca çarpan motosikletli ağır yaralandı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.U. (37) idaresindeki 44 BK 277 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan E.Z. yönetimindeki 41 PK 911 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada B.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.