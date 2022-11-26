Önünde seyreden araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Malatya'da önünde seyreden hafif ticari araca çarpan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşama doğru Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir-Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.U. (24) idaresindeki 27 AJU 559 plaka Volkswagen marka otomobil önünde seyreden M.E.U. (23) yönetimindeki 38 SD 404 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.