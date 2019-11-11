Orduzu da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilan edilen 11 Kasım milli ağaçlandırma günü kapsamında Malatya Orduzu'da düzenlenen programda 10 bin fidan dikildi.

Merkez Orduzu Mahallesi Nurettin Soykan tesisleri arkasında düzenlenen programa , Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdevren, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda Konuşan Vali Aydın Baruş,''Bugün buradaki bu manzara göğsümüzü kabartıyor . Geleceğimize olan inancımızı tazeliyor. Özellikle geleceğimizle gurur duyduğumuz ve gelecekte Türkiye'yi dünyanın en önemli güçlerinden biri yapacak olan yeni nesillerimizin göstermiş olduğu bu rekabet, bu ağaç sevgisi bu doğa sevgisi bizleri umutlandırıyor. Fidan nefestir fidan temiz hava teneffüs etmemizi sağlayan doğanın en güzel nesnesidir. Fidan sayesinde çocuklarımız temiz hava soluyacak. Ağaçlar, çektiği yağmurlarla toprağımıza su sağlayan nesnedir. Bu su sayesinde topraklarımız bereketlenir ve ekonomimiz büyük güç kazanır. Fidan topraktır biz toprağı aziz bilen bir milletiz. Toprağa bekçilik etmek vatanseverliğin göstergesidir'' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise,'' Bu platformda emeği geçen tüm emektarlara teşekkürlerimi sunuyorum, ''Fatih Sultan Mehmet diyor ki: ‘'Ağacın bir dalını kesenin kafasını keserim Peygamber efendimiz diyor ki; kıyametim kopacağına tanık olsanız elinizde fidan varsa o fidanı muhakkak toprakla buluşturun diyor. Geleceğe nefesin temel esası budur, her evlenen çifte bir fidan dikme kampanyasını başlattık. Geleceğe nefes verme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimize inanıyorum'' şeklinde konuştu.

Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı da konuşmasında, "Muazzam bir kalabalık var bu alanda 10 bin fidan dikeceğiz. Fidan diken herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

11 Kasım milli ağaçlandırma günü kapsamında Malatya genelinde düzenlenen programlarda 200 bin fidan dikildiği öğrenildi.