Orduzu Mahallesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü'nün alt yapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları sürüyor. Orduzu mahallesinde yapılan çalışmalarla birlikte mahallelerinin bu yıl tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını söyleyen Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Yapılan bu yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a borçluyuz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Orduzu Mahallemizde 1959-1960 yıllarına ait olan içme suyu şebekesi kullanılıyordu. Genel anlamda bu borular değişti bazı yerlerde eksikliklerimiz var ve çalışmalar buralarda devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının bittiği yerlerde asfalt çalışmaları devam ediyor. Ana caddelerimizin asfalt çalışmaları bitti. Ara sokaklarda çalışmalar sürüyor. Asfalt çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebiliriz. Gençlerimizin yaklaşık 10 yıldır beklediği futbol sahamız vardı ve şu anda sentetik futbol sahamız da yapıldı. Yine Orduzu bölgemize 5 bin kişilik spor salonu yapılıyor. Jimnastik salonumuzda yapılıyor. Yani Orduzu mahallemiz tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Orduzu mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, “Orduzu bölgesinin gerek sokaklarını gerekse caddelerini ilgilendiren MASKİ Genel Müdürlüğünün alt yapı çalışmalarının bitirilmesiyle asfalt çalışmalarımız başladı. Orduzu mahallemize bağlı Şanlıkaya, Leylekpınarı yollarında ve diğer ara sokaklarda, sentetik futbol sahası yolunda finişer ile asfalt çalışmalarımızı yaptık. Finişerin girmediği ara sokaklarımızda greyder ile asfalt çalışmalarımız yapıldı. Kullandığımız 24 bin ton asfaltla alt yapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarımızla eksiklikleri gidermiş bulunuyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarının tamamlandığı Kaldırım Caddesi, Çınarpark mevkisinin TOKİ yeni yoluna bağlanan ara kesimde kalan caddelerimizde asfalt altı malzeme çalışmalarımız devam ediyor. Alt malzeme çalışmalarımızın bitmesiyle birlikte Kaldırım Caddesiyle birlikte asfalt çalışmalarımıza başlayarak eksik kalan yerlerdeki asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çalışmalarımızın bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.