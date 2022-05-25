Orman yangınlarına müdahale için eğitime önem

Malatya'da 2022 yılı orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yangın işçilerine işbaşı eğitimleri ile araçların telsiz ve arvento sorunlarının giderilerek güncellenmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

''2022 Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri ve Hazırlık Çalışmaları'' çerçevesinde yangın işçilerine işbaşı eğitimi verildi. Araç telsizlerinin bakımları yapıldı. Çalışmayan Arventolar güncellenerek faal duruma getirildi. Orman Koruma Şube Müdürü Enver Yıldırım tarafından Malatya Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın işçileri ile arazöz, su tankeri ve ilk müdahale araç şoförlerine Orman Yangınlarıyla Mücadele konularında eğitim verildi.

Orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler, erken müdahalenin önemi, yangın ihbarlarının değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar ve hukuki yaptırımlar konularında da katılımcılara bilgiler verildi. Arazözler ve ilk müdahale araçlarının hortumları, yangın söndürme ekipmanları ile yangın işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kontrolü ve kullanıma yönelik tanıtımı yapıldı

Malaya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman yangınları ile mücadelede çalışacak yangın işçilerine yönelik eğitim seminerinde, Orman Koruma Şube Müdürü Enver Yıldırım, eğitimle ilgili bilgi aktardı.

Eğitimde konuşma yapan Orman Koruma Şube Müdürü Enver Yıldırım, orman yangınlarıyla mücadelede başarının en önemli unsurlardan birisinin erken, hızlı ve etkin müdahale olduğunu ifade ederek, yangın sezonunun başarılı, kazasız, sıkıntısız geçmesi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.