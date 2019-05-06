Örnek anneler onurlandırıldı

Malatya'da çeşitli hizmet sektörlerinde çalışan ve başarılarıyla örneklik teşkil eden annelere ödül verildi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda “Anneler Günü” vesilesi ile toplumsal yaşamda yaptıkları iş ve özverili tutumları ile eğitim, sağlık, emniyet, muhtar, ev hanımı, iş kadını, tarım ve hayvancılık, ulaşım ve basın sektörlerinde çalışan ve örneklik teşkil eden anneleri onure etmek amacıyla “Bir Başarı Hikayesinde Anne” konulu program düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Programda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde görevli Yaşar Büyükyolcu, Doğukan Dursun, Sena Altıntop ve Ömür Önder tarafından anneler ile alakalı bir konser verildi.

Konser programından sonra konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Hasan Demez, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Cennetin ayakları altında serili olan annelerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamalıyız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, anneliğin zor ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyerek kadının taşımış olduğu yükün önemimden bahsetti. Aile kavramında kadının çok önemli görevleri olduğunu belirten Gürkan, “ Anadolu kadınları dik durmazsa aile ayakta durmaz. Ailemizin dağılmaması için gerekli özveriyi göstermeliyiz. Türk toplumundaki aileyi muhafaza etmek için çocuklarımıza güzel ahlakı, gelenek ve göreneklerimizi empoze etmeliyiz” dedi. Toplumun her sahasında kadının yer aldığını vurgulayan Gürkan, tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kent Konseyi ve çalışmaları hakkında kısa bir bilgi vererek özellikle kadın meclisinin yapmış olduğu sosyal ve kültürel çalışmalardan bahsetti. Kadınların elinin değdiği her yeri güzelleştirdiğini söyleyen Çobanoğlu, “ Sosyal ve toplumsal hayatın her kademesinde yer alan annelerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Ayşegül Kama, anneler günü vesilesi ile düzenlemiş oldukları programda amaçlarının toplum içinde örneklik teşkil eden çalışan annelerimizi kamuoyuna tanıtmak ve anneler konusunda bir farkındalık uyandırmak olduğunu söyledi.

Programda Polis Memuru Duygu Erbaş, Hemşire Pelin Pektaş, Öğretmen Sertap Ateş, İşletme Sahibi Aysel Seçilmiş, Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, Çiftçi Gülnaz Alp, Şoför Sevil Bayer, Ev Hanımı Remziye Demirhan, Vuslat TV Genel Yayın Yönetmeni Nursel Tokgöz'e plaket takdim edildi.

Plaket alan anneler özellikle çalışan anneler konusunda farkındalık uyandıran bir program düzenledikleri için Malatya Kent Konseyine ve Kadın Meclisine teşekkür etti.