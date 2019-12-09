İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaokul kütüphaneye kavuştu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir ortaokul hayırseverin katkısıyla kütüphaneye kavuştu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir ortaokul hayırseverin katkısıyla kütüphaneye kavuştu.


Akçadağ İlçesi Ören Mahallesinde bulunan Şehit Yarbay Songül Yakut Ortaokulunda Zenginleştirilmiş Kütüphane, hayırsever Eylem Yener'in vefat eden kardeşi Ulaş Umut Yener anısına yaptığı bağışla açıldı.


Açılışa, Kaymakam Hulusi Teke, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Teke, kütüphaneyi yaptıran Yener'e plaket de verdi. Açılış sonunda Kaymakam Hulusi Teke, okul müdürü Cemal Fırat'tan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Teke, öğrencilere sorular da yöneltti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.