Ortaokullararası Bilgi Yarışmasının finali yapıldı

Battalgazi Belediyesi'nin katkıları ile Battalgazi Milli İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arası bilgi yarışması düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi'nin katkıları ile Battalgazi Milli İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arası bilgi yarışmasının finali, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirildi. ‘Bilgiler Yarışsın, İyi Olan Kazansın' adlı bilgi yarışmasına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile finale kalan 6 okulun öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bilgi yarışmasının açılış konuşmasını yapan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, “Battalgazi Belediye'mizin destekleri ile başlatmış olduğumuz böyle bir program, bizlerinde mutlu olacağı bir şekilde son bulmuştur. Tabi bu bir yarışmadır. Yarışmada illa ki birinci, ikinci, üçüncü olacaktır. Hepiniz çok iyi yarıştınız. Bundan dolayı sizlerin emeklerine ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu tür çalışmalarda Battalgazi İlçesinin Milli Eğitim Müdürlüğüne hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, bilgi yarışmasına katılan öğrencilere başarılar dileyerek, “Hepinizin başarılarının devamını diliyorum. Biraz önce müdürümüz ifade etti. Bu bir yarıştır. Eminim birçok kişi içerisinden sizler seçilerek buraya geldiniz. Bu başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Muhakkak içlerinizden herhangi birisi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı olacak. Önemli olan bu azmi elinizden bırakmamak. Ve bilginin ne kadar önemli olduğunu öğretmenlerimiz sizlere iletmişlerdir. Her şeyin kaynağının bilgi olduğunu, siz bir yere ulaşmak istiyorsanız ancak bilgi ile bunu başarabilirsiniz. Bunun bilincinde, bunun fevkinde, bunun idrakinde olmanız lazım. Sizler bilgilerinizi bu tecrübe ile pekiştirmeniz lazım. Yani öğrenmiş olduğunuz bilgiyi nerede, nasıl kullanmanız gerektiğini tecrübe ile yaşamanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bilgiyi yanlış yerde kullandığınızda, fayda yerine zarar getireceğini bilmeniz gerekiyor. Ve biz Türkiye olarak, Malatya olarak, gelişmekte olan iller arasında, ülkeler arasında yerimizi alıyoruz. Atatürk'ün belirtmiş olduğu muhasır medeniyete, yani gelişmişlik düzeyine çıkabilmemiz için hepimizin özellikle siz çocuklarımızın çok çalışması lazım, çok gayret etmesi lazım. Gece gündüz demeden bizim öğrenmeye, bilgiye ihtiyacımız var. Bunu bu hususta sizlere katkı sunan öncelikle anne, babalarınıza şükranlarımı iletiyorum. Sizi yetiştiren öğretmenlere teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Güder'in konuşmasının ardından bilgi yarışmasına geçildi. 60 okulun katıldığı bilgi yarışmasının finalinde 6 okul yarıştı. Yarışmada, Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu birinci, Hayriye Başdemir Ortaokulu ikinci ve Kemal Özalper Ortaokulu üçüncü oldu. Birinci olan okul bin 500 TL, ikinci okul bin TL ve üçüncü olan okul ise, 750 TL para ile ödüllendirildi.