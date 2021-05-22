OSB Meslek Yüksekokulunda görev değişimi

Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu Malatya OSB Meslek Yüksekokulu müdürlük görevini Malatya OSB Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Necati Özbey'e devretti.

Malatya OSB Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Mustafa Gezer ile akademik ve idari personeller katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen projelere ve açılan programlara değindi. Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda Türkiye'de ender bir sistem olan 3 artı 1 eğitim modelinin uygulandığını, ayrıca Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde uygulamalı eğitim yapan 11 meslek yüksekokulundan birisi olduğunu söyledi. Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun sanayinin ve iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'deki ilk Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Teknolojileri Programının ise Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda açıldığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, okulun kurulmasında ve mevcut duruma gelmesinde ciddi emek veren Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu'na ise hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu da yaptığı konuşmada 2018 yılında temeli atılan Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun personel ve öğrenci sayıları ile bölüm ve programlarına, yerleşkenin fiziki özelliklerine değindi. Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda 37'si akademik, 31'i ise idari olmak üzere toplam 68 personelin hizmet verdiğini ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibariyle 7 bölüm ve 13 programda toplam 827 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun çağın gerektirdiği yeterli teknik donanıma ve altyapıya sahip olduğuna vurgu yapan Rektör Danışmanı Koyunoğlu, ayrıca eğitim sürecinde çağdaş teknolojinin kullanıldığını ve 2021 yılı içerisinde Fırat Kalkınma Ajansı ile destek sözleşmesi imzalanan sanal simülasyon laboratuvarının ise yine bu yıl içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini dile getirdi.

Malatya OSB Meslek Yüksekokulu müdürlüğünü devralan Dr. Öğr. Üyesi Necati Özbey ise törende yaptığı konuşmada, öncelikle bu göreve layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ve tensiplerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür ettiğini belirtti. Okulun kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu'na da teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Necati Özbey, ayrıca bundan sonraki süreçte Malatya OSB Meslek Yüksekokulunu daha ileri bir noktaya taşımak için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı Koyunoğlu'na plaket takdim ederek yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Rektör Danışmanı Koyunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Necati Özbey ise birbirlerine karşılıklı çiçek takdim etti. Rektör Danışmanı Koyunoğlu, Özbey'e yeni görevinde başarılar dilerken Özbey ise Koyunoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.