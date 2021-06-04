Osman Güder, sağlıklı yaşam için gençlerle pedal çevirdi

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel olarak organize edilen ‘Sağlıklı Bir Yaşam İçin Gelin Hep Birlikte Pedal Çevirelim' etkinliğine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerle birlikte pedal çevirdi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak için AK Parti Battalgazi Gençlik Kollarının organizasyonunda Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle bisiklet etkinliği düzenlendi. Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen ve birçok gencin katılım sağladığı etkinliğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katılarak, gençlerle birlikte bisiklet sürdü. Kaskını takarak gençlerle birlikte pedal çeviren Başkan Güder, insanların bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanması gerektiğini ifade etti. Renkli görüntülerin yer aldığı Bisiklet Şenliği'nde, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar pedal çeviren gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

“Battalgazi'de güzel bir etkinliğe imza atıldı”

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Battalgazi'de farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, “3 Haziran Bisiklet Günü etkinliğini çerçevesinde Orduzu Tabiat Parkında toplandık ve pedal çeviriyoruz. Hem sağlık açısından hem de genç kardeşlerimizin birbirini tanıması ve kaynaşması açısından güzel bir etkinlik oldu. Bu programın düzenlenmesinde bize destek olan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanımız Basri Kahveci başta olmak üzere Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve etkinliğe katılan tüm genç arkadaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Malatya'da bisiklet yollarını arttıracağız”

Bisiklet sporunun Malatya'da yayılmasını ümit ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı, Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa güzel bir etkinlik düzenlediler. Malatya'mız güzel mesire alanı olan Orduzu'da temiz çevre oluşturma adına ve sağlıklı bir birey için böyle bir etkinliği düzenlemiş olduk. Amacımız insanların özellikle egzozlardan çıkan zararlı gazların dünyaya salınmasını azaltmak. İnsanları spor yaparak sağlıklı bir yaşamı oluşturma adına böyle bir farkındalık oluşturduk. Spor yapmak elbette çok güzel ama bisiklet sürmek ayrı bir güzel. Bisiklet çocukluktan itibaren hayatımın bir parçası. Yaptığımız etkinlikle beraber bisikletle bir seyahat gerçekleştirdik. Bununla beraber bir farkındalık oluşsun, bir bilinç oluşsun istiyoruz. Bisiklet sporunun yayılmasını ümit ediyoruz. Birkaç etkinlik ile bisiklete ilgiyi öne çıkaramayız. Daha fazla etkinlikler düzenlemeliyiz. Battalgazi Belediyesi olarak şehir içerisinde insanların ulaşımlarını bisikletle sağlamaları için bisiklet yollarını artıracağız. Çevremizi ne kadar temiz tutarsak sağlığımızı o denli korumuş ve güvence altına almış oluruz” diye konuştu.