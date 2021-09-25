Otel konforunda hastanede son rütuşlar

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni hastane hizmete açılmayı bekliyor.

Doğanşehir'in yeni Kaymakamı Mehmet Kılıç, yeni yapılan hastanede incelemelerde bulundu. Hizmete girdiği zaman yüksek standartta sağlık hizmetinin verileceği ve otel konforunda olacak olan Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Murat, Başhekim Uzm. Dr. Haşim Özdemir, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ali Topal ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Haluk Baktemur ile beraber hastanede incelemede bulunan Kaymakam Kılıç, hastane hakkında bilgi aldı.

Yapımında önemli katkısı olan Doğanşehir Belediyesi eski başkanı merhum Vahap Küçük'ü rahmetle andığını söyleyen Kaymakam Kılıç, yeni hastanenin en kısa zamanda hizmetine sunulacağını belirtti.

Doğanşehir İlçesi'nde önümüzdeki günlerde hizmet verecek 100 yataklı otel konforundaki yeni devlet hastanesinin geçici kabulü yaklaşık bir önce yapılmıştı.