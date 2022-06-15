Otizmliler için Almanya'da kurs gördüler

Malatya'dan Almanya'ya giden engelli eğitimcileri, Otizmli Bireylerin Aile Eğitimi konusunda 9 gün süren yapılandırılmış kurs eğitimine katıldı. Kurs ile otizm tanısı konulan bireylerin, becerilerinin uygulamaya dönüştürmesi ve özel eğitim ile sosyalleşebilmelerinin, kabiliyetlerinin ve dil gelişimlerinin sağlanması için ana-babaların eğitimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi çalışanları “otizmli bireylerin aile eğitimleri” konulu kursa katılmak amacıyla gittiği Avrupa'dan önemli bilgilerle döndü.

Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği çerçevesinde “birlikte mutluyuz birlikten umutluyuz” isimli proje, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

İçerik değerlendirmesi sonucunda desteklenmeye değer 49 proje içerisinde yer alan ‘birlikte mutluyuz birlikten umutluyuz' isimli proje çalışmaları hakkında bilgi veren Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Hacı Bekir Büker, Almanya'ya giden eğitimcilerin kurs gördüklerini bildirdi. Büker, “Projemizle, otizmli bireylerin gelişiminde eğitimin önemli bir parçası olan ana-babaların eğitimlerini desteklemek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri personelinin Avrupa'daki yeni yöntem ve teknikleri öğrenerek, ailelerin eğitimine katkı sunmaları hedeflenmiştir. Aile eğitimi verecek uzman personelin yeterliliklerini arttırmak, AB ülkelerindeki bu alanda eğitim veren kurumlarda edinecekleri bilgi ve becerilerle mümkün olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Büker, proje ile bölgede yeterli imkân olmadığı için eğitim alamayan, evlerinde dört duvar arasında yaşamak zorunda otizm tanısı alan bireylerin, becerilerini uygulamaya dönüştürmesi ve özel eğitim ile sosyalleşebilmelerinin, kabiliyetlerinin ve dil gelişimlerinin sağlanması için ana-babaların eğitimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Büker, “Projemizin hareketlilik faaliyeti, Covid-19 pandemisi nedeniyle 3 yıl süren bir bekleyişin ardından gerçekleşti ve toplam 6 personelimiz faydalandı. Katılımcılarımız Almanya'da Otizmli Bireylerin Aile Eğitimi konusunda 9 gün süren yapılandırılmış kurs eğitimine katıldılar. Haldenwangschule ortaklığında yürüttüğümüz proje çerçevesinde yapılandırılmış kurs eğitimi gereğince çeşitli otizm merkezleri ve bunlara bağlı terapi merkezlerinin uygulamalarına katıldık” diye açıklamasını tamamladı.