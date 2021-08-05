İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Malatya’da otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kayısı bahçesinde bulunan 10 ağaç zarar gördü. Mahalle halkıysa yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını iddia ederek elektrik dağıtım şirketini suçladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.