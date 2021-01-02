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Oto farelerine tutuklama

Malatya’da bir otomobilden hırsızlık yapan iki zanlı, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya'da bir otomobilden hırsızlık yapan iki zanlı, yakalandıktan sonra tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir araçtan, 4 hoparlör, 1 oto teybi, 1 amfi,1 kolon aksesuarı ve 70 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındı. Polis hırsızlık olayı ile ilgili şüpheli iki şahsı tespit edip çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakaladı.


Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı. Çalınan malzemeler ise müştekisine teslim edildi.

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