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Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyenler oto tamircilerde yoğunluk oluşturuyor.


Kış mevsiminin yaklaşması ile araç sahipleri bakım için sanayinin yolunu tuttu. Başta kış lastiği değişimi olmak üzere çeşitli işlemler için araçlarını tamircilere götüren vatandaşlar kış hazırlıklarını yaptırıyor. Kış bakımının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar ise güvenlik için bakımın zorunlu olduğunu söylüyor.


Malatya'da sanayi sitesinde araç tamiri yapan usta Rıfat Teke, araçlarına kış bakımı yaptıracak sürücülere dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Kışlık bakımların başında akülerin kontrolü, antifriz takviyesi ve kışlık lastik değişiminin geldiğini ifade eden Teke, kışın güvenli bir sürüş için bunların mutlaka olması gerektiğini dile getirdi.


Kışa hazırlanan sürücüler de her yıl kış öncesi araç bakımlarını düzenli olarak yaptırdıklarını söyledi.

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