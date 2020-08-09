Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'da özel bir firmaya ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya il girişinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.