İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya’da özel bir firmaya ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da özel bir firmaya ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya il girişinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.