Otobüs küçükbaş sürüsüne daldı: 70 hayvan telef oldu

Malatya'da bir otobüsün çevreyolunda küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 70 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Sivas Karayolu DSİ Şube Müdürlüğü mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, M.Y. idaresindeki 05 RE 633 plakalı yolcu otobüsü, yoldan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada otobüste bulunanlardan yaralanan olmazken, çarpma sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu. Trafik ekipleri olay yerince inceleme yaparken, telef olan hayvanların yoldan kaldırılması ile trafik yeniden çift taraflı sağlandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.