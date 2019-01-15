Otobüste 58 kilo eroin ele geçirildi

Malatya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otobüsün özel bölmesine zulalanmış 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu'dan Batı'ya geçişte önemli bir güzergahta bulunan Malatya'da uyuşturucu nakline karşı önlemlerini arttırdı. Kent girişinde risk analizi sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otobüste detaylı inceleme yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda otobüsün içerisine zulalanarak gizlenmiş vaziyette toplam 116 paket halinde 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.