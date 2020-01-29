Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Beybaği Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Temur Yalçın'ın kullandığı otomobil, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kayarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Haydar Yalçın, Haydar Doğan, Nursel Yalçın ve Emine Yalçın yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.