İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil dinlenme tesisine girdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.


Yaşanan kazada yaralanan olmazken tesiste maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.