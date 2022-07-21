İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Malatya’da otomobil ile akülü bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobil ile akülü bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende- Akçatoprak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-300 karayolu üzerinde seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 45 E 1696 plakalı otomobil ile Hamit Çetin (75) idaresindeki akülü bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazayı duyarak olay yerine gelen Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Perçin bölgede sıklıkla ölümlü kazaların yaşandığını iddia ederek önlem alınmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.