Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı

Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı.
Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 T 0011 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 44 KF 034 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yatarken 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.