Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 44 EC 174 plaka otomobil ile A.K. yönetimindeki 44 J 1506 yolcu minibüs çarpıştı. Kazada Ö.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.