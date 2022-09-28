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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 44 EC 174 plaka otomobil ile A.K. yönetimindeki 44 J 1506 yolcu minibüs çarpıştı. Kazada Ö.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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